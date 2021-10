Du nouveau pour les actionnaires familiaux ?

Les lois de finances pour 2018 et 2019 modifient de manière importante la situation des actionnaires familiaux des PME et ETI : diminution de la pression fiscale sur les dividendes et les plus-values mobilières par l'instauration d'un Prélèvement forfaitaire unique (PFU ou « flat tax »), suppression de l'ISF et assouplissements des pactes Dutreil-Transmission... Autant de nouveautés qui permettent, dans une large mesure, de « décadenasser » les reconfigurations du capital de l'entreprise et qui améliorent l'accès au financement des droits de donation dans le cadre des transmissions à titre gratuit. Xavier Boutiron et Olivier Giacomini, notaires de l'étude Cheuvreux, décrypte ces différentes mesures.

@ DR