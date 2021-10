Du nouveau au conseil de surveillance de CMS Bureau Francis Lefebvre

Leur mandat vient de prendre effet pour une durée de trois ans. Ils siègeront aux côtés de Jean Guilmoto (président du conseil de surveillance), Nicolas de Sevin (vice-président du conseil de surveillance), Christophe Lefaillet et Jean-Luc Tixier, dont le mandat se poursuit jusqu'en 2018.



Anne-Laure Villedieu a rejoint CMS Bureau Francis Lefebvre en 1998 et a été cooptée associée en 2012. Elle est responsable du pôle Propriété intellectuelle et nouvelles technologies du cabinet.



Jean-Philippe Bidegainberry, 44 ans, a rejoint le département fiscal de CMS Bureau Francis Lefebvre en 1997 et a été coopté associé en 2008.



Enfin, Stéphane Gelin, 54 ans, a rejoint le département de Fiscalité internationale de CMS Bureau Francis Lefebvre en juin 2003 en tant qu'associé. Spécialisé en droit fiscal et fiscalité internationale, il est, par ailleurs, responsable de la pratique fiscale au niveau du réseau CMS.