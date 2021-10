Changement dans les cabinets d'avocats

• Charles Cardon devient associé du cabinet Dechert et rejoint l'équipe Corporate/M&A

Charles Cardon rejoint le cabinet Dechert à Paris en tant qu'associé. Il est chargé de conseiller des entreprises dans l'ensemble de leurs opérations stratégiques de marché de capitaux et de croissance externe, (fusions-acquisitions et partenariats, OPA/OPE amicales ou hostiles, cession de blocs, restructuration de dette cotée ou non). Il conseille également l'introduction en bourse des sociétés de portefeuille. Charles Cardon dispose en outre d'une expérience significative dans le secteur de l'énergie, du pétrole et de l'assurance.

• Neil Robertson rejoint Bignon Lebray Avocats en tant qu'associé

Neil Robertson est spécialisé en droit des affaires et notamment dans les opérations juridiques transfrontalières, fusions-acquisitions, cessions d'entreprises, joint-venture, fonds d'investissement, capital investissement, investissements étrangers et droit bancaire en France.

Bignon Lebray est un cabinet d'avocats d'affaires entièrement dédié à l'activité de l'entreprise et des collectivités publiques, qui assiste ces acteurs de la vie économique en conseils et en contentieux tant au plan national qu'international. Il réunit plus de 70 avocats et juristes, dont 24 associés. Le cabinet est présent à Paris, Lille, Lyon, Aix-Marseille et Shanghai.

• Véronique Dutoit et Frédéric Boucly, fondateurs du cabinet Tolomei Avocats, passent associés du cabinet d'avocats KGA

KGA renforce ses compétences en matière de fusions-acquisitions, en capital et investissement, en restructuration d'entreprise, et en contentieux des affaires grâce à ces deux nouveaux associés. Ce pôle de compétences comptera désormais près de 20 avocats dont cinq associés. KGA est un cabinet d'avocats couvrant les domaines liés au droit des affaires : fusions-acquisitions, droit social, droit des nouvelles technologies de l'information et de la communication, droit public, droit fiscal, le contentieux des affaires et l'arbitrage. KGA intervient pour des clients étrangers et accompagne ses clients français dans leurs projets à l'étranger en s'appuyant sur un réseau de partenaires notamment aux États-Unis, en Afrique de l'Ouest, en Israël et en Chine. En France, KGA est présent à Paris, Marseille et Lyon.

• Ledroitpourmoi.fr, plateforme d'informations juridiques et tactiques, signe un partenariat avec Gesica, réseau d'avocats indépendants francophones

Le droitpourmoi.fr signe un partenariat avec Gesica afin de mettre en relation les clients de sa plateforme avec des professionnels du droit.

Le réseau d'avocats Gesica compte plus de 250 cabinets dont une cinquantaine dans le monde, soit plus de 2200 avocats. Il est présidé par Gérard Haas, docteur en droit et avocat à la cour d'appel de Paris, spécialiste en propriété intellectuelle et en droit des NTIC (Haas Société d'avocats), qui accompagne les acteurs de l'internet, de l'e-commerce et l'e-marketing. Ledroitpourmoi.fr offre aux particuliers des packs d'information juridique, tactiques et comportementales grâce à une série de ressources clés pour comprendre et résoudre leurs questions juridiques. Ils mettent à disposition des clients des vidéos explicatives animées au graphisme simple et ludique, des documents d'information, des fiches pratiques et des modèles d'actes prêts à l'emploi.

• Avistem, nouveau cabinet d'avocats spécialisé dans le droit des affaires et du numérique

Ce cabinet d'avocats propose aux décideurs des solutions juridiques et fiscales adaptées au nouvel environnement technologique, réglementaire et sociétal. Avistem a été créé par cinq associés qui interviennent, avec une dizaine de collaborateurs dans les domaines du capital investissement, droit bancaire, fusions et acquisitions, fiscalité des entreprises et du patrimoine, technologies de l'information, cybersécurité, informatique et libertés, dématérialisation des process et des échanges, e-commerce et plateformes web.

• Le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre nomme 10 nouveaux counsels

Ils ont vocation à représenter le cabinet et possèdent une expertise distinctive. Ils sont spécialisés soit en fiscalité internationale, et TVA, soit en droit de la concurrence, marché des capitaux, finance, fusions-acquisitions ou droit social. Le cabinet compte désormais 44 counsels et 104 associés parmi 400 avocats.

• Brunswick Société d'avocats se renforce en accueillant une équipe spécialisée en propriété intellectuelle et technologies de l'information

Cette nouvelle équipe regroupe Nicolas Moreau, associé, Lucile Esnault, assistante juridique et Clotilde Biron, avocate collaboratrice. La création de ce pôle permet au cabinet Brunswick de disposer d'un groupe d'experts dédié aux acteurs de l'innovation et opérant dans le domaine des biotechnologies, des technologies respectueuses de l'environnement et du numérique. Le cabinet possède également des associés dans les pôles fusions-acquisitions, capital investissement, fiscalité, droit social et bourse et marchés de capitaux, entreprises en difficulté et contentieux.