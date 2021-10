Du changement dans les cabinets d'avocats

• Gowlings et Wragge Lawrence Graham & Co se rapprochent

Gowling WLG est un nouveau cabinet juridique international issu du rapprochement de WraggeLawrenceGraham & Co (WLG), cabinet d’avocats international d’origine britannique et de Gowlings, cabinet canadien.

Gowling WLG comprend désormais plus de 1 400 professionnels du droit (associés, collaborateurs et juristes) dont 40 avocats à Paris. Il est présent dans 18 bureaux à l’international (Canada, Royaume-Uni, Europe, Asie et Moyen-Orient).

La nouvelle firme propose une expertise juridique internationale, et dispose d’une expertise multisectorielle, notamment en technologies avancées, en institutions financières, en sciences de la vie, en production et distribution d’électricité, mais également en projets et infrastructures, immobilier, en ressources (minières, pétrole et gaz) et en technologies et communications.

•Le cabinet Simon Associés développe ses relations avec le Maghreb

Le cabinet signe trois nouvelles conventions transnationales avec les cabinets Chemloul & Associés (Algérie), El Aejeri Lawyers (Tunisie) et Benzakour (Maroc). Le réseau international du cabinet Simon Associés compte désormais 14 membres.

La signature de ces nouveaux accords s’inscrit dans le renforcement d’un axe économique sino-africain, basé sur les nouveaux investissements chinois en Afrique. Simon Associés dispose en effet d’un bureau à Pékin et d’un cabinet d’avocats chinois partenaire comptabilisant près de 1 800 professionnels.

•Le cabinet Veil Jourde ouvre un bureau à Bruxelles

Le cabinet Veil Jourde poursuit sa politique d’élargissement et de consolidation de ses services. Il intervient dans les domaines suivants : les enquêtes de concurrence, les aides d’État, les secteurs dérégulés comme les télécoms et les transports.

Il gère également les problématiques d’évolution des marchés en lien avec le développement d’internet, le contrôle européen des concentrations, et enfin le droit européen et le droit du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

•Le cabinet Jeantet lance DigitLegal, un blog dédié à l’économie numérique

Jeantet, cabinet d’avocats d’affaires français, lance DigitLegal, un blog consacré à la numérisation de l’économie et du droit. « Aujourd’hui, le numérique bouleverse les modèles d’affaires, ou l’organisation interne des entreprises. Les avocats d’affaires doivent s’adapter à ces changements », déclare Philippe Portier (photo ci-contre), associé de Jeantet.

DigitLegal est un outil de veille, d’information et de décryptage des enjeux croisés de l’économie collaborative et du droit. Ce blog s’adresse aux entreprises, aux fédérations professionnelles, aux institutions mais aussi aux particuliers et aux consommateurs.

Le cadre législatif de l’économie collaborative évolue de manière perpétuelle et nécessite un décryptage de la part des professionnels du droit. Le blog est géré par des avocats spécialisés dans le droit social, fiscal, de la concurrence, européen, de la réglementation sectorielle, du numérique, de la protection des données, de la propriété intellectuelle et des affaires publiques.