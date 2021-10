Du 7 au 9 septembre, à Paris : Universités d'été des experts-comptables, au Palais des congrès

Ce week-end sera rythmé par huit conférences, durant lesquelles les intervenants seront amenés à réfléchir sur l'évolution de l'exercice de la profession, à l'aune des analyses d'experts issus d'horizons divers.

Mardi 7 septembre :

La première conférence se tiendra le mardi 7 septembre, à 9h30. Elle traitera de l'Examen de conformité fiscale. L'examen de conformité fiscale se tient dans le cadre de la loi Pacte. Il s'agit d'une mission qui offre aux experts-comptables et aux commissaires aux comptes la possibilité d'une nouvelle mission d'accompagnement et de sécurisation des entreprises.

Intervenants :

Laurent Benoudiz, président de l'Ordre des experts-comptables Paris Ile-de-France ;

Jean-Pierre Cossin, conseiller, maître honoraire à la Cour des comptes ;

Frédéric Iannucci, administrateur général des Finances publiques et chef du service de la Cécurité juridique et du Contrôle fiscal ;

Patricia Sellière, chargée de mission “Relation de confiance” auprès du chef de service de la Sécurité juridique et du contrôle fiscal (Bercy).

A l'issue de ce premier débat, Laurent Benoudiz, Florent Burtin, président de la CRCC de Versailles et du Centre, et Vincent Reynier, président de la CRCC de Paris, interviendront. Au terme de leur discours, les trois hommes débattront autour de l'actualité de la profession. Cette deuxième conférence sera animée par Karl Zéro.

La troisième conférence aura lieu de 16h30 à 18h avec, en toile de fond, une projection en 2023. Les intervenants seront invités à débattre sur les manières d'anticiper, dès à présent, les changements de la profession, en prenant en compte la révolution numérique pour transformer les défis et les enjeux en opportunités.

Neuf spécialistes débattront sur ces sujets :

Frédéric Burband, commissaire aux comptes ;

Eléonore Caiveau-Partula, diplômée d'expertise comptable et experte Power BI ;

Cyril Degrilart, expert-comptable ;

Myriam Maiche, présidente de ANECS Côte d'Azur ;

Abderrahman Mekdad, expert-comptable, prix du meilleur mémoire en 2018 sur le management bienveillant ;

Guillaume Proust, vice-président de l'Ordre des experts-comptables de Paris IDF ;

Jean Saphores, vice-président du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;

Stefano Vignoli, expert-comptable ;

Isabelle Vissuzaine, experte en innovation Sales et RH, The Smart Model.

Mercredi 8 septembre :

La seconde journée débutera avec une conférence sur la sortie de la crise sanitaire, notamment avec la nouvelle procédure de traitement des difficultés des entreprises.

Les mesures de soutien aux entreprises déployées tout au long de la crise sanitaire arrivent à échéance. Dans la crainte d'une augmentation significative des défaillances d'entreprises en 2021 et 2022 provoquées par l'épidémie de Covid-19, la loi relative à “la gestion de sortie de la crise sanitaire” a institué une procédure temporaire de “traitement de sortie de crise” pour les entreprises en difficulté.

Intervenants :

Laurent Benoudiz, président de l'Ordre des experts-comptables de Paris IDF ;

Marine Pace, administrateur judiciaire ;

Vincent Reynier, président du CRCC de Paris ;

Virginie Verfaillie, auteure spécialisée en procédure collective.

En fin de matinée, il y aura un débat autour de la transformation des cabinets, les intervenants tenteront de comprendre pourquoi et comment il est fondamental d'adapter les projets de cabinet, le modèle économique, les organisations pour développer de nouvelles missions et de pérenniser votre cabinet.

Intervenants :

Philippe Barré, expert-comptable, commissaire aux comptes, fondateur associé B Ready ;

Jean-François Marvaud, directeur associé chez Stratex associés, directeur pédagogique HEC Paris ;

Virginie Roitman, vice-président de l'Ordre des experts-comptables de Paris IDF.

L'après-midi, seront organisées les assemblées générales des différentes organisations des experts-comptables et commissaires aux comptes. Le cabinet qui ouvrira le bal est la CRCC de Paris. Ce rendez-vous traditionnel de la vie de l'institution, sera l'occasion pour Vincent Reynier de présenter son bilan chiffré et de revenir sur les temps forts qui ont marqué l'année 2020.

L'Ordre des experts-comptables de Paris IDF organisera son assemblée à 16h30, juste après celle de la CRCC. Son président, Laurent Benoudiz, interviendra, ainsi que Lionel Canesi, le président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables.



En conclusion de ces deux journées d'échanges, un grand débat sur la notion de liberté sera animé par Adélaïde Barbier. Seront notamment présents, Gérald Bronner, professeur de sociologie, Delphine Horvilleur, auteure et philosophe, et Gaspard Koenig, essayiste, romancier et président du think-tank “Génération libre”.

Pour accéder à ces universités d'été, les experts-comptables et les commissaires aux comptes devront présenter leur pièce d'identité, le Pass sanitaire, un test PCR négatif, ou un justificatif de rétablissement au Covid-19.

Plus d'informations sur : www.ue-profession-comptable.fr