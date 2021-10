Du 6 au 8 octobre. Le 76e congrès des experts-comptables à Bordeaux

Le dernier congrès s’étant tenu en distanciel, les experts-comptables pourront cette année, se retrouver à Bordeaux pour leur congrès annuel. Durant trois jours, de nombreux ateliers et conférences seront organisés. Cette nouvelle édition aura pour thème essentiel “L’expert-comptable au cœur de la relance”.

De nombreux événements seront également diffusés en ligne. Les organisateurs de ce congrès pas comme les autres ont donc choisi un format hybride, répondant à la demande des experts-comptables de suivre également les événements à distance.

Lors de cet événement, les organisateurs souhaitent apporter aux experts-comptables des moments de réflexion et de prise de hauteur avec des économistes, des historiens, mais également des instants plus concrets avec des témoignages et des ateliers. Ce rendez-vous annuel sera également l’occasion d’activer, à travers une enquête, une réflexion collective visant à formuler des propositions qui seront par la suite rassemblées dans un livre blanc pour la relance de l’économie.

Les trois rapporteurs de cette 76e édition sont Jean-Luc Flabeau, Président du Groupe Fideliance et vice-président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables, Melina Malbec-Bouye, trésorière du Conseil supérieur, et Damien Dreux, président DV Experts et vice-président du Conseil supérieur.

Nicolas Sarkozy et plusieurs ministres attendus

Bruno Le Maire, ministre de l’économie et Alain Griset, ministre délégué en charge des Petites et moyennes entreprises, devraient participer à ce congrès. Tous deux viendront à la rencontre des professionnels du secteur pour discuter de la relance économique. Alain Griset interviendra le mercredi 6 octobre, de 14h30 à 16h, lors de la conférence plénière “L’expert-comptable au cœur de la relance”. L’ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, sera également présent, le vendredi 8 octobre, pour évoquer son action à l’Elysée, lors de la crise économique de 2008. Il fera le parallèle avec la crise actuelle et donnera sa vision de la France.

La grande conférence de Nicolas Sarkozy se tiendra le vendredi 8 octobre, de 11h30 à 12h30.

D’autres personnalités se rendront au salon comme Michel Sapin, ancien ministre de l’Économie et des Finances, ou encore Michel-Edouard Leclerc, président directeur général du groupe éponyme.

Des conférences et des ateliers en nombre

Le congrès donnera également l’occasion de participer à différents ateliers pour les professionnels du secteur. Cette année ne déroge pas à la règle et les experts-comptables pourront, dès le mercredi, bénéficier des- nombreuses animations au sein du Palais des congrès de Bordeaux.

Parmi les ateliers proposés, une réflexion sur la valeur des actifs post-crise sanitaire, la relance dans les territoires d’outre-mer ou encore sur les mesures d’accompagnement pour la relance économique. n

Retrouvez tous les ateliers et toutes les conférences sur le site : www.congres.experts-comptables.com