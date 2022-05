Du 30 mai au 12 juin, 10ème quinzaine régionale des usagers vulnérables en Île-de-France

Pour la dixième année consécutive, la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France (DRIEAT) organise la Quinzaine régionale de la sécurité routière dédiée aux usagers vulnérables (piétons, cyclistes et utilisateurs de 2 roues-motorisés). Il s’agira, du 30 mai au 12 juin 2022, de sensibiliser et de former au maximum ces usagers, qui comptent parmi les plus exposés en milieu urbain. Et représentant la grande majorité des victimes de la route en Île-de-France…

Augmentées par la crise sanitaire, les nouvelles mobilités sont désormais bien ancrées dans le paysage urbain. Revers de la médaille, les accidents sont aussi plus nombreux pour les usagers vulnérables, malgré une accidentalité globale en baisse depuis 2010 en Île-de-France (19 753 contre 16 939 accidents en 2021). En dépit de ce contexte plus favorable de baisse de l’insécurité routière, les usagers vulnérables restent la catégorie la plus exposée : en 2021, ils constituent 63,5 % des personnes décédées sur la route, contre 62 % qu’en 2010.

Une mobilisation interdépartementale pour prévenir…

Ainsi, pour arriver à réduire dans le temps le nombre d’accident des usagers vulnérables, huit départements franciliens -en association avec plusieurs partenaires, notamment Association Prévention Routière, Rue&Cité, wimoow, Vigi2Roues, ou l’Association de familles de traumatisés crâniens et de Cérébro-lésés Île-de-France/Paris- participent à la quinzaine des usagers vulnérables en proposant des actions et des formations afin de sensibiliser les usagers de la route et de la rue. Parmi celles-ci, des sensibilisations à la conduite sous alcoolémie ou stupéfiants, au risque professionnel (trajets entre le domicile et le lieu de travail par exemple), ou encore de classe de CM1 et CM2 aux dangers de la route.

… Et guérir une hausse de l’accidentalité routière en Île-de-France

La quinzaine régionale fédérera à nouveau tous les acteurs de la sécurité routière en Île-de-France en liaison avec la DRIEAT, grâce à la mobilisation des équipes de préfecture de Police de Paris et les coordinations sécurité routière des huit préfectures. Le but, tenter de freiner la hausse de l’accidentalité routière en Île-de-France. Alors que 2020 fut une année particulière, une comparaison avec 2019 est plus pertinente : 2021 a été marquée par une diminution du nombre d’accidents (- 5%), mais une augmentation du nombre de tués (+ 11%).

En 2021, les usagers vulnérables continuent de représenter plus de 6 personnes tuées sur 10. 81 piétons (+ 7 par rapport à 2019), 24 cyclistes (+13), 7 usagers de trottinettes électriques (+ 1) et 74 utilisateurs de deux-roues motorisées (+6). Le premier trimestre 2022 est aussi marqué par trois augmentations… Celle du nombre d'accidents (+11,3 %), du nombre de tués : (+ 22,0 %), et enfin du nombre de blessés (+ 13,4 %).