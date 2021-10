Du 27 octobre au 9 novembre les chefs d’entreprise sont appelés à voter pour leur CCI

Les CCI ont pour mission d’accompagner les entrepreneurs, commerçants, indépendants… dans leur développement. Au nombre de 122, elles participent au dynamisme de l’économie locale et sont les partenaires de proximité des chefs d’entreprise mais aussi des collectivités territoriales.

« Voter pour sa CCI, c’est voter pour celles et ceux qui vont représenter les intérêts des entreprises d’un territoire, qui vont mettre en oeuvre des solutions pour les rendre plus compétitives et qui seront à leurs côtés dans les mauvais comme dans les bons moments », souligne Pierre Goguet, le président de CCI France.