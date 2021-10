Du 25 au 29 mars : consultations et conférences gratuites des notaires

Des consultations gratuites en face-à-face sur rendez-vous avec un notaire...

Depuis sa création, cette manifestation connaît un succès grandissant ; les Français sont de plus en plus désireux de mieux connaître leurs droits et de sécuriser les moments clefs de leur vie de famille (mariage, Pacs, adoption, séparation, divorce, décès, succession…). Des consultations individuelles, gratuites et anonymes seront données à Paris Notaires Infos (1 boulevard de Sébastopol, Paris 1er) du lundi au vendredi de 10h à 18h et les mardi 26 et jeudi 28 mars jusqu’à 21h. Inscription obligatoire par Internet ou par téléphone au 01 44 82 24 44.

Par ailleurs, des permanences notariales seront organisées dans différents Relais Informations Familles (RIF) et Points d'Accès au Droit (PAD) en collaboration avec la Mairie de Paris.

Pour toutes prises de rendez-vous ou informations, veuillez contacter le RIF ou le PAD proche de chez vous.

11 conférences réservées au public

Lundi 25 mars - A la Chambre des Notaires de Paris

Mariage/PACS/Concubinage : quelles différences ?

Lundi 25 mars 18h30 - A la Chambre des Notaires de Paris

Filiation, adoption, PMA -

Mardi 26 mars 12h30 - A la Chambre des Notaires de Paris

Tout savoir (ou presque) sur l’acquisition à deux

Mardi 26 mars 18h30 - A la Chambre des Notaires de Paris

Divorce/Séparation : comment bien gérer ?

Mardi 26 mars 18h30 - A la Chambre des Notaires des Hauts-de-Seine

Le règlement d'une succession, mode d'emploi -

Mercredi 27 mars 12h30 - A la Chambre des Notaires de Paris

Tour d’horizon de la fiscalité actuelle (acquisition, vente, transmission)

Mercredi 27 mars 18h30 - A la Chambre des Notaires de Paris

La protection des personnes vulnérables (enfants-conjoint, soi-même)

Jeudi 28 mars 12h30 - A la Chambre des Notaires de Paris

Le règlement d’une succession : mode d’emploi -

Jeudi 28 mars 18h30 - A la Chambre des Notaires de Paris

Stratégies de transmission : les bons outils (donation, testament, assurance-vie...)

Jeudi 28 mars 18h30 - A la Chambre des Notaires des Hauts-de-Seine

Divorce/Séparation : comment bien gérer ?

Vendredi 29 mars 12h30 - A la Chambre des Notaires de Paris

Protéger son conjoint/partenaire/concubin en cas de décès -

4 Tchats

Durant cette 7e édition de la Semaine d'informations des droits des familles, des notaires de Paris et des Hauts-de-Seine répondront à vos questions au cours de Tchats organisé sur notre site www.notaires.paris-idf.fr. Posez dès aujourd'hui vos questions !

Lundi 25 mars - Transmettre son patrimoine : comment aider ses enfants et/ou petits-enfants ?

Mardi 26 mars - Achat à deux : époux, pacsés, concubins, quelles conséquences ?

Mercredi 27 mars - De la formation du couple à la séparation ou au décès : toutes les questions que vous vous posez

Jeudi 28 mars - Anticiper sa dépendance : quelles mesures prévoir ?