Du 21 au 28 octobre 2e édition des Universités des Antilles

A.-P. : L'année dernière, vous avez organisé la première édition des Universités des Antilles, allez-vous renouveler cet événement ?

Laurent . Benoudiz : Cette première édition a connu un réel succès. L'intérêt de cette manifestation est de pouvoir délivrer de l'information à nos confrères des Antilles. Nous avons rassemblé 50 participants locaux et nous espérons en accueillir 70 à 80 cette année. En 2017, nous étions une vingtaine au départ de Paris. Nous devrions avoir une quarantaine de Métropolitains pour cette deuxième édition. C'est un bon moyen de suivre 16 heures de formation de haut niveau, dans un cadre idyllique – un superbe hôtel de Guadeloupe –

et de renforcer les liens entre Paris – Île-de-France et les Antilles. Nous avons toujours eu cette vocation de relais avec nos confrères d'Outre-mer. Pour promouvoir les Universités des Antilles, nous organisons un concours durant les Universités d'été. Avec une dizaine de partenaires ous proposons aux participants de jouer avant de participer à un tirage au sort qui permettra au gagnant de gagner deux billets aller-retour pour les Antilles.

Olivier Salustro : Il existe des liens particuliers entre Paris et les Antilles, puisque beaucoup de contrôleurs qualité, en matière de commissariat aux comptes sont issus des Antilles et inversement. Nous avons des échanges importants et historiques.

2e édition des Universités des Antilles,

du 21 octobre au 28 octobre

Hôtel La Créole beach Hôtel & Spa****

Le Gosier Guadeloupe