Du 1er au 3 septembre Universités d'été des experts-comptables et commissaires aux comptes

Les Temps forts

1er septembre – 9h30 – 11h

CAC 40 - Facture électronique : menace ou opportunité ?

De tout temps, les avancées techniques ont suscité fascinations et appréhensions, notamment lorsque ces progrès concernent le travail. L'automatisation des tâches, à commencer par la tenue comptable, n'échappe pas à la règle et la nouvelle génération de robots comptables nous inquiète autant qu'elle peut révolutionner notre métier. Nos craintes sont-elles justifiées ? Nos espoirs sont-ils fondés ? Nos regards sont rivés sur des technologies disruptives mais le plus grand bouleversement pourrait venir d'ailleurs. En 2023, la facture électronique sera généralisée à toutes les entreprises soumises à la TVA. Couplé à la DSN, ce nouveau dispositif impactera directement nos cabinets et nos relations avec les clients.

Intervenants

Laurent Benoudiz – Président OEC Paris IDF

Alexandea Blanc-Jeanjean – représentante SGFIP

Pierre Dutaret – CEO et Cofondateur de Libeo

Francesco Forgione – Expert-comptable à Milan

Virginie Roitman Descamps – Expert-comptable, commissaire aux comptes

1er septembre, de 11h30 à 13h

Conférence des présidents

Olivier Boucherie, Laurent Benoudiz et Olivier Salustro échangeront sur les sujets qui font l'actualité de notre profession : impacts de la crise sur les cabinets et leurs clients, la réforme territoriale et institutionnelle des CAC, les demandes de spécialisation des experts-comptables, la réforme du contrôle qualité, le rôle à venir de la CNCC, les conséquences de la loi Pacte…



Intervenants

Laurent Benoudiz – Président OEC Paris IDF

Olivier Boucherie – Président CRCC de Versailles

Olivier Salustro – Président CRCC de Paris

1er septembre de 16h30 à 18h

L'Odyssée de la data

Le Lab50 vous propose une conférence exceptionnelle en trois actes pour tout comprendre des enjeux de la data dans nos professions et identifier les nouvelles opportunités qui s'offrent à nous :

• Les sources de données : quels points d'attention pour les prochaines années ?

• Comment grâce à la business intelligence et la data visualisation, transformer les données en informations, puis en conseils et recommandations rémunérées ?

• Quel est le rôle de l'humain dans cette odyssée ? Orchestrée par Cyril Degrilart, cette conférence mettra en lumière les intervenants et les membres des groupes de travail du LAB50, qui recherchent et analysent toute au long de l'année, pour vous, des réponses et des solutions pour nos métiers demain. Un rendez-vous avec votre futur à ne pas manquer.

Intervenants

Julie Amsellem – Expert-comptable stagiaire

Eleonore Caiveau-Partula – Fondatrice de Fuzéo, diplômée d'expertise-comptable

Cyril Fegrilart – Expert-comptable, commissaire aux comptes

Romain Froment – Expert-comptable

Julien Krywyk – Date scientist

Françoise Le Pavec – Ateliers comptables, expert-comptable

John Levy – Cofondateur Well&Wiz, expert-comptable stagiaire

Grégory Prouvost – Cabinet Fico, expert-comptable, commissaire aux comptes

Juan Quevauvillers – Diplômé du DEC, collaborateur audit

David Renou – Cabinet Sorex, expert-comptable, commissaire aux comptes

Alexis Slama, Booster digital, fondateur

Elisa Tomasini – Expert-comptable, commissaire aux comptes

Serge Yablonsky – CRCC de Paris, expert-comptable, commissaires aux comptes, coprésident de la commission Audit informatique

2 septembre, de 9h30 à 11h

Restructuration et redressement judiciaire après le Covid-19

• Qu'est-ce qu'un mandat ad hoc ? Qu'est-ce qu'une conciliation ? Dans quels cas y recourir ?

• Quelles différences entre sauvegarde et redressement judiciaire ?

• Pourquoi et comment ouvrir une telle procédure à l'heure actuelle ? Quel est l'effet cash ? Quels délais ?

• Comment obtenir une période d'observation ?

• Peut-on céder une entreprise en plan de cession à l'heure actuelle ?

• Le prêt garanti par l'État peut-il être contracté pour reprendre une entreprise à la barre ?

Intervenants

Thierry Bacquet – Président du CIP Paris

Laurent Benoudiz – Président OEC Paris IDF

Christophe Thevenot – Administrateur judiciaire

Virginie Verfaillie – Avocate spécialisée en procédure collective

2 septembre, de 11h30 à 13h

Assemblée générale de l'OEC Paris IDF

2 septembre, de 14h30 à 16h

Assemblée générale de la CRCC de Paris



3 septembre, de 16h30 à 18h

Ça ira mieux demain ?

Lors des UE 2019, on avait essayé de rassurer tous nostalgiques partisans du "ahh, c'était mieux avant...", avec un panel d'intervenants convaincus qu'au contraire, le monde n'est jamais allé aussi bien. Mais déjà s'élèvent les voix qui répondent "mieux maintenant, peut-être... mais après ? Est-ce que ça ne sera pas pire ? Réchauffement climatique, chômage de masse, robots aux commandes... : est-ce que le monde n'est pas en train de courir à sa perte ?"... OK alors imaginons... 2050, les UE fêtent leurs 60 ans... Est-ce qu'on viendra en soucoupe volante... électrique ? Ou est-ce qu'on enverra plutôt nos hologrammes pour rester quelques jours de plus en vacances (à la montagne bien sûr, puisque les plages seront devenues irrespirables en été) ? Est-ce qu'il y aura encore des petits fours au cocktail ou est-ce qu'on ne se nourrira plus qu'avec des gélules ? ... et surtout, est-ce qu'il y aura encore des experts-comptables ? Pour nous faire une idée de ce qui nous attend, écoutons prospectivistes, philosophes, économistes...

Intervenants

Philippe Barré – Expert-comptable, commissaire aux comptes, fondateur Associé B Ready

Anaïs Goergelin – SomanyWays, entrepreneure, fondatrice et COE

Céline Laisney – Directrice du cabinet AlilmAvenir

Cécile Monteil – Eppocrate, médecin et fondatrice

Jean-Vincent Placé – Ancien sénateur écologiste et ancien ministre

Agnès Verdier Molinié, directrice de la fondation iFRAP

Les Ateliers et les Masterclass

Audit et CAC

Droit et conseil

Fiscal et comptable

Performance et stratégie

Social et RH

Les Universités d'été en LIVE sur internet

Les ateliers retransmis en direct, donnant droit à une attestation de formation

1er septembre

De 9h30 à 11h

• CAC 40 – Facture électronique : menace ou opportunité ?

• CAC 40 – Les principales questions sociales d'Infodoc-experts

• CAC 120 – LAB : obligations du CAC, déclaration de soupçon et nouvelle NEP 9605

De 11h30 à 13h

• Conférence des présidents

• CAC 120 – Code de déontologue de la profession de commissaire aux comptes : ce qui change

• CAC 120 – Conséquences de l'épidémie de Covid-19 sur les comptes annuels et consolidés clos au 1er janvier 2020 – Aspects comptables (juin 2020)

De 14h30 à 16h

• CAC 40 – Aménagement du temps de travail et télétravail : bonnes pratiques

• CAC 40 - Actualité juridique et principales questions en droit des sociétés d'infodoc-experts

• CAC 120 – Commissariat aux apports ou à la fusion : comment être efficace ?

De 16h30 à 18h

• L'Odyssée de la date

2 septembre

De 9h30 à 11h

• Restructuration et redressement judiciaire après le Covid-19

• CAC 120 – REBOND, présentation de l'offre

De 11h30 à 13h

• Assemblée générale de l'OEC Paris IDF

• CAC 40 – La négociation d'un accord d'entreprise, outil incontournable de la gestion aprèd Covid

• CAC 120 – Le Pack ALPE

De 14h30 à 16h

• Assemblée générale de la CRCC de Paris

• La gestion de l'après Covid

• CAC 40 – L'intégration fiscale a-t-elle un intérêt pour les PME ?

De 16h30 à 18h

• Quels métiers pour nos collaborateurs demain ?

• CAC 120 – Mise en œuvre de la procédure d'alerte par le commissaire aux comptes dans le contexte particulier de la crise sanitaire Covid-19 : une approche adaptée

3 septembre

De 9h30 à 11h

• Fiscalité de l'immobilier d'entreprise : les points de vigilance

• Le CAC et l'évaluation d'entreprise : les 10 erreurs que les professionnels ne doivent pas commettre

De 11h30 à 13h

• CAC 40 – Missions “Data” : Power BI, nouvelle compétence incontournable pour nos cabinets ?

• CAC 120 – Panorama de l'actualité comptable 2020

• CAC 120 – Audit informatique : les 10 points-clés

De 14h30 à 16h

• Actualités sociales

• Actualité juridique 2020

De 16h30 à 18h

• Ça ira mieux demain ?

