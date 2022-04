Du 16 au 20 mai, troquez vos bureaux pour les stades de Roland Garros

Pour l’entreprise Wojo, le coworking, c’est son domaine. Avec une quinzaine de sites en France et en Espagne, l’entreprise accueille près de 500 entreprises afin qu’elles puissent utiliser les bureaux privatifs et espaces de coworking mis en place. Cette fois, le lieu est plus qu’insolite puisque Wojo a troqué les traditionnels bureaux et hôtels Accor dans lesquels elle propose des espaces de travail, pour les mythiques stades de Roland-Garros.

Lieu de travail ? Stade Roland Garros.

Au beau milieu de ce temple du tennis mondial, en plein coeur du court Suzanne Lenglen, le deuxième plus grand utilisé sur le tournoi Roland Garros, les coworkers auront accès aux tribunes toute la journée. Une expérience unique puisque chaque coworker aura accès aux matchs de qualification, à un petit-déjeuner et à tout un stand de boissons chaudes et froides durant la journée. “Travaillez dans un bureau qui donne sur court”, martèlent les affiches qui annoncent l’événement. Loin d’être communes, ces journées de coworking relèveront presque de l’expérience, avec l’opportunité à la clé de croiser les plus grands champions de tennis au monde à chaque coin de tribune. “Tout est envisageable au sein de ce nouvel espace éphémère”, promet Wojo, qui a souhaité réunir à travers cette expérience le monde du tennis et celui des bureaux, afin de permettre aux coworkers de changer de leur cadre habituel. Les bureaux seront d’ailleurs équipés d’un mobilier ergonomique ainsi que d’une connexion wifi sécurisée. Victime de son succès, toutes les places pour travailler au sein de cet espace de coworking avec vue sur terre battue sont déjà vendues.