Du 12 au 16 avril FORUM DE L'ALTERNANCE 2021

Organisé par la CCI Paris, la Ville de Paris, la Cité des Métiers, Pôle Emploi, la Direccte et la Région Île-de-France, l'objectif du forum est de promouvoir l'alternance et l'apprentissage et de finaliser de vrais recrutements. Pour les jeunes, c'est l'occasion de rencontrer les principaux acteurs de l'alternance - recruteurs, centres de formation et organismes de conseil à l'orientation et à l'emploi - et de construire un véritable projet d'apprentissage ou de professionnalisation.

Au programme, des offres de contrats en alternance : apprentissage et professionnalisation, des stands virtuels de recruteurs & centres de formation, des conférences et ateliers en ligne, des speed-meetings et des espaces dédiés – orientation, entreprises, formations, Conférences…