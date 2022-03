DTMV Avocats conseille Masa

Albarest Partners et le fonds Definvest, géré par Bpifrance pour le compte du ministère des Armées, viennent de rentrer au capital de la société Masa pour lui permettre de renforcer son statut de leader des logiciels de modélisation et de simulation de commandements pour la Défense et la sécurité civile.

Fondé en 1996 et basé à Paris, Masa est issu du laboratoire de bio-informatique de l’Ecole Normale Supérieure de Paris ; composé de 45 personnes, cette PME se spécialise à ses débuts dans les mathématiques appliquées, la robotique et la biologie. En 2001, MASA opte pour une diversification dans les jeux vidéo, en signant un partenariat avec Ubisoft afin de développer “Conflict Zone”, un jeu de stratégie militaire doté d’un moteur d’intelligence artificielle comportemental et décisionnel dont l’algorithme est breveté par Masa.



Depuis lors, la société composée aujourd’hui d’une quarantaine de personnes a poursuivi son développement en croissance organique et a développé plusieurs logiciels, notamment son produit phare à destination des Armées “MASA SWORD”. Ce dernier permet la formation et l’entraînement au commandement et à la gestion de crise des décideurs militaires ou civils, la préparation d’exercices complexes, l’analyse après action des comportements et des schémas décisionnels ainsi que la recherche dans le domaine des équipements ou de la doctrine.

Avec cette opération, Albarest Partners et Bpifrance via le fonds Definvest, s’associent à Masa, à son dirigeant Marc de Fritsch ainsi qu’à plusieurs cadres clés de l’organisation, afin d’accompagner au mieux la société dans ses nombreux projets de croissance tout en renforçant sa place de leader mondial des logiciels d’entrainement pour les états-majors et lui permettre de devenir un acteur plus présent dans le domaine de la préparation à la gestion de crise.

DTMV (Arnaud Vanbremeersch, associé et Huseyin Ozersahin) conseillait les managers dans cette opération.

(Arnaud Vanbremeersch, associé et Huseyin Ozersahin) conseillait les managers dans cette opération. Winston & Strawn (Nicola Di Giovanni, associé et Leslie Ginape) et Carbonnier Lamaze Rasle & Associes (Constance Le Vert) ont conseillé les investisseurs.

(Nicola Di Giovanni, associé et Leslie Ginape) et Carbonnier Lamaze Rasle & Associes (Constance Le Vert) ont conseillé les investisseurs. Argos Avocats (Magali Carosso) conseillait les cédants.