DTMV accompagne Play Two sur la prise de participation de Believe au capital de la société

Créé en octobre 2016 en association avec TF1, le label Play Two est une société de production musicale, qui s'est rapidement positionnée comme leader des labels français indépendants. En 2019, le groupe TF1, qui détenait jusque-là 26 % du capital, augmente sa participation à hauteur de 51 %.

Ce nouveau partenariat avec Believe devrait permettre à Play Two d’accélérer sa croissance sur le digital grâce à l’innovation technologique et l’expertise digitale au cœur du modèle de Believe et ainsi accélérer le développement des audiences et de la monétisation de ses artistes sur le digital en France et à l’international.

De son côté, Believe entend renforcer sa présence sur le marché français.

DTMV a conseillé les fondateurs et dirigeants de Play Two sur cette opération. L’équipe était menée par Arnaud Vanbremeersch, associé.

Le cabinet Squair Law a accompagné Believe lors de cette opération, avec Nina Monempour, tandis que TF1 était conseillé par Lionel Koehler-Magne du cabinet Koehler-Magne Serres.