DS Avocats présente les lauréats de We Law You 2021 dédié aux start-up

Pour l'édition 2021 du concours, étaient membres du jury :

Ning Li, Fondateur de Made.com et de Typology.com ;

Alain Clot, Président France Fintech ;

Guillaume Rostand, CMO de Liligo.com et Président de French Tech Barcelona ;

Christian Kamayou, Président fondateur de Financetesetudes.com et de Myafricanstartup.com ;

Guillaume Jacqueau, Associé Gérant d'Equistone Private Equity ;

Patricia Fouqueray, Managing Director Blackrock Solutions;

Marion Ravelonandro, Directeur groupe Touton ;

et pour DS Avocats : Jean-Claude Drié, Arnaud Constant, Jérôme Lombard-Platet, Anastasia Mandraveli et Bernard Tézé.

Les trois start-up gagnantes de l'édition 2021 sont :

Asilimia - Médaille d'or du concours 2021

Fintech Franco-Kenyane spécialisée dans l'inclusion financière et la collecte de données commerciales des commerçants informels via téléphone mobile, Asimilia vise à connecter les commerçants informels au système financier formel afin de leur permettre d'accéder à la croissance.

Circul' Egg - Médaille d'argent du concours 2021

La mission de Circul' Egg est de donner une seconde vie aux coquilles d'œufs déchet transformables et utiles pour diverses industries, notamment l'alimentation pour animaux, les compléments alimentaires et la cosmétique.

AML Factory - Médaille de bronze

Spécialiste de la lutte anti-blanchiment et du KYC (Know Your Client), AML Factory offre aux entreprises une SaaS clé en main pour aider les entreprises à gérer les contraintes réglementaires en matière de lutte anti-blanchiment et contre le terrorisme.

Ces trois entreprises se verront récompensées par un accompagnement juridique respectivement d'une valeur de 15 000 euros, 10 000 et 5 000 euros.

Elles succèdent ainsi à Villyz, Studely, Rubypayeur, Zenride et Altaroad, lauréats des édition 2019 et 2020.