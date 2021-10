DS Avocats lance le concours We Law You destiné aux start-up

Elues par un jury prestigieux, les start-up lauréates se sont vues offrir, lors de la soirée de remise des prix We Law You le 8 juin dernier, un accompagnement juridique d'une valeur de 15 000 euros pour le premier prix, 10 000 euros pour le second prix et 5 000 euros le troisième prix. Le succès rencontré par We Law You conforte DS dans la réussite de sa stratégie en favorisant la croissance des acteurs de l'économie de demain, tout en se réinventant constamment.

4 semaines, 39 dossiers, 20 incubateurs partenaires, 10 nominés, 9 membres du jury et 3 start-up lauréates

Fondé sur le caractère innovant du projet, la qualité entrepreneuriale, la personnalité de l'équipe, l'originalité de l'offre ainsi que sur le business model et le potentiel de développement économique du projet, le concours We Law You a désigné les 3 lauréats :

BHealthCare, inventé par Aliaume Breteau et Jean Baptiste de Chaisemartin : robotisation des prises de sang et poses de cathéters ;

Tryon, fondé par Jimmy Colomies, Sébastien Cagougnolle, Frédéric Baude, Ahmed Bili : méthanisation locale des déchets ;

My Job Glasses, créé par Emilie Korchia et Frederic Voyer : plateforme d'aide à la sélection du premier emploi.

Les 7 autres projets nominés étaient Agriloops (fermes aquaponiques en eau salée, crevettes d'élevage made in France) ; Data For Life (tee shirts de tracking physiologique) ; Ezy Gain (tapis de rééducation intelligent) ; Heartbit (plateforme d'aide au diagnostic cardiologique) ; Marché-Privé.Boutique (marketplace 24/7 pour les commerçants de centre-ville) ; MeilleureCopro.com (plateforme d'aide à la réduction des charges de copropriété) et Pipplet (plateforme de tests linguistiques).

" Nous avons créé un véritable accompagnement ou plus précisément une relation de partenariat avec nos lauréats, a la tête de structures qui si elles sont innovantes, restent jeunes. Deux qualificatifs significatifs d'une force et d'une certaine fragilité ", résume Daniel Chausse, président de DS Avocats.

Un jury et des incubateurs partenaires prestigieux

Le jury était composé de professionnels reconnus dans l'écosystème des startups et de l'innovation : Ning Li Fondateur de Made.com et Myfab pour qui " un accompagnement juridique est primordial ", Claire Godron Directrice d'Investissement chez Partech Ventures, Marie-Christine Levet Fondatrice du fonds Educapital, Alain Clot Ancien Directeur de la Stratégie de la Société Générale, ancien Président du Crédit du Nord et de la SGAM, Président France Fintech, Jean-Hervé Lorenzi Président du Cercle des Économistes, Membre du Directoire d'Edmond de Rothschild.

DS Avocats, partenaire des acteurs économiques de demain

" Résolument tourné vers l'entrepreneuriat, nous sommes toujours très attentifs aux évolutions d'un environnement économique sans cesse en mouvement. Plus particulièrement, nous avons souhaité nous inspirer de la créativité et de l'agilité qui caractérisent les start-up pour insuffler au sein du cabinet ce même esprit qui nous parait l'élément indispensable à l'accompagnement des évolutions de notre activité d'avocat ", conclu Daniel Chausse.

We Law You accompagne l'innovation

DS Avocats dédie aux startups des offres et des équipes adaptées qui ont notamment accompagnées Eolisn Atkab Pharma, Made.com, MyFab, Bluebird, Flying Whales, MyPeasy, Exosun, etc. que ce soit dans la création, les aides aux financements publics, les levées de fonds, les acquisitions, la propriété industrielle et tous autres besoins nécessaires à la protection et au développement des start-up.