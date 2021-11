DS Avocats et Hamzi Law Firm s'allient au Maroc

Cette alliance est un pas important dans la stratégie de DS Avocats d’accélération de son développement sur le continent africain.

Cabinet pluridisciplinaire marocain de premier plan, fondé en 1999, intervenant aussi bien en conseil qu’en contentieux, HLF est mené par Zineb Hamzi, Associée fondatrice et animé conjointement avec Patrice Mouchon, avocat au Barreau de Paris. Le Cabinet compte deux associés et 8 collaborateurs multilingues maîtrisant le français, l’arabe, l’anglais et l’espagnol.

L’équipe se distingue par son expertise pointue et accompagne une clientèle diversifiée d’investisseurs et de dirigeants de PME et grandes entreprises internationales et marocaines dans leurs projets au Maroc, en Afrique de l’Ouest et au Moyen Orient.

HLF a particulièrement développé des compétences en matière de Droit des Affaires, Restructuration Sociale et Mobilité Internationale, PPP et Financement de projets, Propriété Intellectuelle – IT – Data Protection et Contentieux – Arbitrage. Les équipes de HLF ont également des offres sectorielles dans les domaines des Energies et Infrastructures, du Tourisme et de l’Hôtellerie, de l’Assurance et du Transport, ainsi qu’en Technologie – Média – Télécommunications.

DS Avocats, déjà présent sur le continent africain à travers son bureau de Dakar, voit son offre renforcée par l’expertise de HLF qui lui ouvre aussi les portes du Moyen-Orient. Les clients pourront ainsi bénéficier d’un réseau international de 24 bureaux répartis dans 14 pays.

« L’alliance de Hamzi Law Firm avec le Groupe DS renforce indiscutablement le leadership de notre cabinet à l’international. Elle marque une étape de notre volonté d’assurer une présence de DS incontournable au Maghreb comme en Afrique Subsaharienne et au Moyen-Orient. Elle permet aussi d’offrir à notre clientèle européenne, américaine et asiatique, une porte d’entrée et de développement qui n’a pas de comparaison sur le Continent Africain », déclare à cette occasion Olivier Fages, président de DS Avocats.

Zineb Hamzi, Associée fondatrice de Hamzi Law Firm, d’ajouter : « Nous sommes heureux de rejoindre officiellement le Groupe DS, avec qui nous travaillons depuis de nombreuses années. Cette alliance nous permettra de mutualiser nos compétences et nos réseaux, afin d’apporter à nos clients un accompagnement de qualité à l’international, pour une sécurisation juridique optimale de leur développement. Nous avons la volonté de faire du Cabinet DS HLF à Casablanca un maillon fort du réseau en Afrique et au Moyen-Orient, pour la clientèle européenne, asiatique et anglo-saxonne. »