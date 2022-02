DS Avocats conseille les américains Nocturne Luxury Villas et Gladstone Investment Corporation sur l’acquisition de Wimco

Wimco est un groupe spécialisé dans la location de villas dans les Antilles françaises.

L’opération a été conclue le 10 décembre 2021 pour un montant non communiqué.

Cet investissement a été réalisé dans la suite des investissements de Nocturne Luxury Villas et Gladstone Investment Corporation dans le secteur de la location de vacances de luxe, notamment à Saint Barthelemy, en juin et juillet 2021.

Nocturne Luxury Villas était conseillé par Marc-Pierre Stehlin, en collaboration avec l’équipe de DS Avocats pilotée par Benoît Charrière-Bournazel, Associé, assisté par Julia Folgoas, Collaboratrice, sur les aspects corporate. Les aspects de droit fiscal ont été traités par Christophe Billet, Associé, et Marie Patitucci, Collaboratrice.

Gwladys Beauchet, Associée, et Aude Bonnard, Collaboratrice, sont intervenues sur les problématiques sociales, Florence Bouthillier, Associée, Marion Lopez-Carreno, Counsel, et Lucie Cocito, Collaboratrice, sont intervenues en droit immobilier et Catherine Verneret, Associée, et Jean-Baptiste Micard, Collaborateur, sur les aspects de propriété intellectuelle.

En ce qui concerne les aspects de la transaction ne relevant pas du droit français, l’acquéreur était conseillé par Blank Rome LLP.