DS Avocats conseille La Fabrique by CA dans l’acquisition de SFPMEI

La Fabrique by CA se renforce ainsi dans les services financiers innovants.

Cette acquisition lui permet d’internaliser les solutions sur lesquelles s’appuie sa start-up Blank, une néo banque qui propose des services financiers aux indépendants. Elle ouvre également de nouvelles perspectives de développement pour les projets de start-ups de La Fabrique by CA comme pour les clients entreprises du groupe Crédit Agricole.

Issue de l’activité Moneo, SFPMEI est spécialisée dans la création, le développement et la commercialisation de services de paiement alternatifs. La fintech dispose de l’ensemble des agréments nécessaires pour intervenir dans l’espace économique européen et est supervisé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.

L’équipe de DS Avocats était menée par Jérôme Lombard-Platet, associé, et Julia Folgoas, collaboratrice, sur les aspects corporate et Guillaume Bourgeois pour les aspects règlementaires.

Les cédants étaient conseillés par Gide Loyrette Nouel (Louis Oudot de Dainville et Donald Davy).