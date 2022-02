DS Avocats conseille Kepler Consulting Group dans le cadre de l’intégration de Leading Management Consultants

Kepler Consulting Group est un cabinet de conseil spécialisé dans l’optimisation de la performance et l’amélioration de la marge opérationnelle de ses clients. Basé à Paris, il dispose de bureaux aux Etats-Unis, en Inde et en Chine.

Kepler accompagne des entreprises de tous secteurs dans quatre domaines d’expertise : l’Innovation, les Achats, la Supply Chain et les Opérations. Le cabinet traite les problématiques de grandes entreprises françaises et anglo-saxonnes, mais aussi des sociétés de taille intermédiaire et des fonds d’investissements.

Kepler Consulting Group intègre désormais la société Leading Management Consultants, un cabinet conseil en management et organisation fortement ancré sur les secteurs banque, assurance, finance et activités de la santé, doté d’un savoir-faire en construction des plans stratégiques, projets de transformation de l’Entreprise et dynamiques d’amélioration des performances.

Leading Management Consultants compte parmi ses clients Crédit Agricole, la Banque Postale, CIC, Banque Populaire, Thélem, la Caisse des Dépôts et Consignations, ou encore les activités Santé du Groupe Air Liquide.

Une équipe de DS Avocats composée d’Arnaud Constant et d’Arnaud Langlais, (associés), et de Marion Lesueur (collaboratrice) a accompagné KEPLER Consulting Group sur le volet M&A.

Kepler était également conseillé par le cabinet Blue Partners Finance (Nicolas Elbaz et Guillaume Parmentier).

Le cabinet nantais Parthema (Rodolphe Pesneau, Quentin Perbet-Verniau, Florian et Jasmine Le Dortz-Pesneau) ont accompagné le cédant.