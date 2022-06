DS Avocats conseil de Framatome

Cette opération permet à Framatome d’accroître ses compétences en soudage et en référentiels qualifiés de soudure, tout en renforçant son positionnement dans la fabrication de composants et dans les services à haute valeur ajoutée pour ses clients.

Framatome bénéficiera non seulement de l’expertise technique et industrielle des équipes Energie et Défense du groupe Efinor mais aussi de ses relations existantes avec ses clients et partenaires locaux en France et au Royaume-Uni.

Cette nouvelle acquisition, qui comprend des installations au Royaume-Uni, confirme l’engagement et la position de Framatome en tant que partenaire majeur du programme nucléaire britannique. Depuis plus de 25 ans, Framatome contribue au Royaume-Uni à l’ingénierie et à la maintenance des réacteurs existants et participe aux nouveaux projets de construction, notamment à Hinkley Point C.

A travers cette opération stratégique pour Framatome, DS Avocats démontre une nouvelle fois son savoir-faire pour intervenir en première ligne sur les opérations stratégiques de ses clients.

Les conseils

Framatome est conseillé par DS AVOCATS, avec Arnaud Langlais (Associé), Emma Quercy et Ava Sereshki pour les aspects corporate, Marie Trécan pour les aspects de droit financier, Gwladys Beauchet pour les aspects sociaux, Jean-Marc Peyron pour les aspects de droit immobilier, Marie-Christine Mergny pour les aspects de droit commercial, Patricia Savin pour les aspects de droit de l’environnement, Catherine Verneret pour les aspects propriété intellectuelle et RGPD ; et par Stevens & Bolton pour les aspects anglais et Jones Day pour les aspects réglementaires anglais.

Efinor est conseillé par Mermoz, avec Arnaud Levasseur (Associé) et Roxane Descarpentries pour les aspects corporate ; et par Reed Smith sur les aspects anglais.

Societex était la banque d’affaire conseil d’Efinor.