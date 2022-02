DS Avocats conseil de Benoît Promotion dans l’acquisition de Supergroup

DS Avocats a conseillé la société Benoît Promotion, grossiste alimentaire dédié principalement aux réseaux de cinémas et salles indépendantes, dans son acquisition de Supergroup auprès de son propriétaire, le Groupe Logista France.

Benoît Promotion, producteur de pop-corn et distributeur de boissons et de confiseries, est n°1 français sur le marché des cinémas. L'entreprise lyonnaise d'une quarantaine de salariés créée en 1994 couvre la totalité du territoire français.

Fondée en 1991 dans la région parisienne, la société Supergroup SAS est un grossiste alimentaire spécialisé dans le commerce de proximité dans les domaines de la confiserie, biscuiterie, pâtisserie, épicerie et de la boisson. Elle appartient au Groupe Logista France depuis 2000.

Le projet d’acquisition serait réalisé au travers d’une nouvelle société constituée par Laurent Lelimouzin, Patrice Benoit, propriétaires de Benoît Promotion, et leur partenaire Hervé Demaison en qualité d'actionnaire minoritaire et futur DG de la cible.

L’équipe de DS Avocats était menée par Arnaud Burg, associé, et Audrey Clément, collaboratrice, sur les aspects Corporate ; Patricia Savin, associée, Arnaud Vermersch et Auriane Quilan, collaborateurs, pour l’audit environnemental, Antoine Gravereaux, associé, sur les aspects IT et Data ; Christophe Billet, associé, en droit fiscal ; Catherine Verneret, associée, en droit de la propriété intellectuelle ; et Sébastien Legrix de la Salle, associé, pour les aspects relatifs au droit immobilier.

Le conseil financier de Benoît Promotion était Capital Mind, avec Michel Degryck, Jean-Paul Bruna et Thibaud Bedoux.

Logista était conseillée par CMS Francis Lefebvre : Alexandre Morel, Marion Houdu et Anaïs Fritzinger, avocats, pour les aspects Corporate/M&A ; Anne-Laure Villedieu, avocate associée et Victoire Delloye, avocate, pour les aspects de droit de la propriété intellectuelle ; Aline Divo, avocate associée et Arnaud Valverde, avocat, pour les aspects de droit immobilier ; Frédéric Gerner, avocat associé, Marie-Odile Duparc, avocate counsel et Geoffrey Leroy, avocat, pour les aspects de droit fiscal ; Claire Vannini, avocate associée et Guillaume Melot, avocat, pour les aspects de droit de la concurrence ; et de Thierry Romand, avocat associé et Virginie Séquier, avocate, pour les aspects de droit du travail et protection sociale ; et Ludovic Moitié Avocat.