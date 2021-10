DS Avocats accompagne Quantalys dans son rapprochement avec Harvest

Il s'agit pour le groupe Harvest et Quantalys de réunir le meilleur de leurs deux expertises, à savoir l'analyse patrimoniale et l'analyse financière, pour créer un champion européen pour accompagner tous les professionnels du patrimoine et de la finance.

Le groupe devient ainsi l'acteur « central et clé » sur le marché français de l'épargne, de la distribution des fonds et des produits financiers, avec l'offre de produits la plus complète couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur des professionnels du patrimoine et de la finance.

Le nouvel ensemble opérera en France, en Italie, au Luxembourg, en Belgique et en Suisse.

L'équipe de DS Avocats a été menée à Paris par Thibaud Forbin, Associé, assisté par Audrey Clément sur les aspects M&A. Les aspects fiscaux ont été traités par Christophe Billet, Associé.

Harvest était conseillé par Gide Loyrette Nouel par une équipe menée par Charles de Réals, Associé, assisté de Corentin Charles sur les aspects M&A.