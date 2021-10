DS Avocats accompagne PrimaryBid dans son lancement hexagonal

Les investisseurs particuliers détiennent directement 12% des actions cotées en France. La solution unique de PrimaryBid renforce l'équité, l'inclusion et la transparence au sein des marchés de capitaux, et facilitera la participation des investisseurs particuliers aux émissions d'actions des entreprises françaises. Le service est accessible en France via trois des principaux courtiers en ligne : Bourse Direct, Boursorama et EasyBourse.

En tant que plateforme agréée travaillant aux côtés des banques d'investissement, PrimaryBid permet aux particuliers d'investir dans les mêmes conditions que les investisseurs institutionnels, libérant ainsi une source importante de liquidité et d'actionnariat à long terme. Les entreprises françaises qui utilisent PrimaryBid pourront accéder à une nouvelle source précieuse de financement, tout en améliorant leur gouvernance en traitant leurs investisseurs sur un pied d'égalité.

L'équipe de DS Avocats était menée par Frédéric Bellanca, Associé, assisté de Guillaume Bourgeois et de Justine Minguet, collaborateurs, sur les aspects agrément, règlementaires et transactionnels. Benoît Charrière-Bournazel, Associé, est intervenu sur les aspects Corporate.

Les aspects boursiers ont été traités par l'équipe de Clifford Chance, menée par Aline Cardin, Associée, assistée de Clément Delaruelle.