DS Avocats accompagne Moneycorp dans son lancement en France

Fondée à Londres en 1979, la société compte parmi ses clients des entreprises, des institutions financières et des particuliers. Elle est présente au Royaume-Uni, en Amérique du Nord, en Europe, au Brésil, à Hong Kong et aux Émirats Arabes Unis.

Dans le cadre de son développement accéléré en Europe, le groupe a ouvert sa succursale à Paris, Moneycorp France, le 1er septembre dernier.

Dirigée par Cyril Léger, Moneycorp France fournira des solutions de paiement intégrées aux entreprises clientes, notamment aux banques, institutions financières et aux entreprises. Lancée avec une équipe de six personnes, Moneycorp France a l’ambition de quadrupler ses effectifs au cours de l'année à venir.

L'offre de Moneycorp France comprend une suite complète de solutions de paiement et de change spécialement conçues pour répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises. Avec l’ouverture d’une succursale à Paris, Moneycorp veut se positionner pour les entreprises françaises comme une véritable alternative aux banques et fournisseurs traditionnels, en arguant une technologie intelligente, un service de qualité supérieure et des prix compétitifs.

Sont intervenus dans ce dossier Benoît Charrière-Bournazel (Associé), Anne de Seze (Pré-associée), Emma Quercy et Julia Folgoas pour les aspects Corporate, Christophe Billet (Associé) en Droit fiscal, Safine Hadri (Associée) pour les aspects réglementaires et Olivier Gauclère (Associé) en Droit commercial.