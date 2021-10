DS Avocats accompagne la Caisse des dépôts dans son partenariat avec The Babel Community

Le coliving, concept en pleine expansion du fait de l'accroissement de la mobilité et de la pression des prix de l'immobilier, consiste à faire cohabiter au sein d'un même bâtiment différent profils de résidents, en proposant des espaces communs aménagés et des services mutualisés. Ce partenariat, entre une entreprise privée et un investisseur public, vise à développer un premier portefeuille de six résidences de coliving valorisé à plus de 200 M€, implantées à Marseille, Grenoble, Paris, Lille, Bordeaux et Aix-en-Provence entre 2021 et 2024.Le choix du partenariat avec la Caisse des Dépôts vise à convaincre les collectivités locales de l'intérêt de cette approche de l'actif immobilier dans l'attractivité de leur ville.

L'équipe de DS Avocats était pilotée à Paris par Marie Trécan (Associée, Fusions, Acquisitions & Financement), assistée d'Audrey Clément, collaboratrice, sur les aspects Corporate. Marion Lopez-Carreno (Counsel) est intervenue sur les aspects immobiliers. The Babel Community était conseillé par Nova Partners (Olivier Nett et Alexia Gillier).