DS Avocats accompagne GPI SpA dans l'acquisition de Medinfo

Par cette opération, le groupe italien, coté à Milan sur le marché MTA et leader sur la conception de solutions informatiques pour les secteurs de la santé et de l'assistance sociale, acquiert le groupe français Medinfo spécialisé dans les logiciels du traitement du sang composé des sociétés Medinfo International Hémoservice (France), Carthage Software (Tunisie) et Medical International Hemoservice Limitada (Chili).

GPI confirme ainsi sa position de leader sur le marché des logiciels du Blood Bank Management System.

L'équipe DS Avocats était menée à Paris par Chiara Poggi –Ferrero (Associée, Responsable du Département des desks internationaux et du Desk Italie) et Arnaud Langlais (Associé, Fusions & Acquisitions).

Les aspects chiliens ont été traités par notre bureau DS Chili, avec une équipe menée par José-Luis Ilabaca (Associé).

Les aspects tunisiens de l'opération ont été gérés par Adel El Fendri (Associé).