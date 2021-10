DS Avocats accompagne Fibocom dans l'acquisition des modules automobiles de Sierra Wireless

Cette acquisition s'est faite via Rolling Wireless, détenue par Fibocom Wireless, un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux d'équipements de communication sans fil, et trois grandes sociétés d'investissement basées en Chine.

Cette ligne de produits, majoritairement basée à Shenzhen, développe des modules embarqués pour être vendus à des entreprises d'électronique internationales, en vue de leur intégration dans de nouveaux véhicules assemblés en Chine, en Europe et au Mexique.

Cette décision stratégique, qui constitue une étape importante dans la mondialisation du groupe Fibocom, renforcera l'avantage industriel de Fibocom dans le secteur de l'IdO (Internet des Objets) et contribuera à accroître sa part de marché mondiale dans le domaine des modules embarqués pour l'automobile.

L'équipe de DS Avocats était pilotée à Paris par Benoît Charrière-Bournazel, Associé, assisté par Laurence Ren, Counsel et Emma Quercy, Collaboratrice, sur les aspects Corporate. Les aspects de droit social ont été traités par Glwadys Beauchet, Associée, Rong Yang et Laura Rogues, Collaboratrices. Les aspects de droit fiscal ont été traités par Cyril Maucour, Associé, et Jessica Benchetrit, Collaboratrice.

Fibocom était également conseillé par le cabinet canadien Osler.

Sierra Wireless était conseillé par Linklaters Paris et le cabinet canadien Blakes.