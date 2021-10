Droits des jeunes : consultation gratuite sur le site du barreau de Paris

Du 7 au 13 octobre prochain, plus de 300 avocats bénévoles du Barreau de Paris proposeront des consultations juridiques gratuites d'une vingtaine de minutes dans toute la capitale. Ils s'installeront dans les mairies d'arrondissement, les maisons départementales de l'emploi (MDEE); Et dès le 9 octobre sur le parvis de l'Hôtel de Ville transformé en véritable « village des avocats ». Pour pouvoir bénéficier de ce service, il suffit de prendre rendez-vous dès aujourd'hui en se connectant sur le site www.avocatcite.org et sélectionner l'avocat que vous souhaitez consulter, l'horaire et le lieu idéal pour vous.