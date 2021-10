“Droit vers l'avenir” : blockchain, legaltech et expertise de pointe RGPD

Très innovante, la première version du site internet du cabinet propose une panoplie d'e-services disruptifs « répondant à des cas d'usages identifiés et permettant d'optimiser la relation et le service rendu à notre clientèle », indique Me Jean Philippe Touati, avocat au barreau de Paris depuis 23 ans.

Il explique « Nous nous sommes notamment appuyés sur notre legaltech, la start-up Deep BlockTM, opérateur de Blockchain légale pour fournir un service inédit de protection des créations, ainsi qu'un outil opérationnel de contract management, permettant de signer des contrats à distance, de suivre leur évolution et d'y associer une fonctionnalité de smart-contract ».

Henri de la Motte Rouge, ancien responsable du programme l'Avocat connecté à l'Ecole de formation des barreaux (EFB), confirme : « les e-services ont vocation à s'enrichir. Pour nous, les avocats sont les plus légitimes à proposer des services legaltech puisqu'ils peuvent associer les solutions technologiques, augmentées du conseil juridique,.Le client étant le plus à même d'arbitrer le niveau d'expertise dont il a besoin ».

Pour les deux associés, également membres et cofondateurs de l'association Avotech, recourir aux services en ligne d'un cabinet d'avocats est également un gage d'éthique et de qualité supérieure. À titre d'exemple, l'e-service de génération de politique de confidentialité conforme RGPD, offert en libre accès sur le site internet, correspond aux meilleurs standards du marché. En effet, les modèles du cabinet sont le fruit d'une expertise acquise dans l'accompagnement de nombreuses entreprises.

La stratégie d'innovation du cabinet est également très appréciée des clients grands comptes qui sont dans une logique similaire et avec lesquels le cabinet parle un langage entrepreneurial commun, ce qui facilite la compréhension des problématiques juridiques et oblige aux réponses opérationnelles.

Sur le plan du savoir-faire, le cabinet Touati – La Motte Rouge dispose d'une solide équipe de spécialistes aux expériences complémentaires alliant compétences juridiques et technologiques, ce qui lui a déjà permis d'intégrer les classements Leaders League des meilleurs cabinets français et de connaître une forte croissance depuis sa création.

Le cabinet Touati – La Motte Rouge est déjà un acteur de premier plan en droit du numérique et de la propriété intellectuelle, tant en matière de conseil que de contentieux. Enfin, il dispose d'une excellente expertise en matière de données personnelles et de conformité RGPD, « réglementation sur laquelle nous travaillons énormément, mais qui surtout, avec l'explosion de la cybercriminalité, va devenir une source de la responsabilité contractuelle et délictuelle majeure dans les prochaines années », selon Me Henri de la Motte Rouge.