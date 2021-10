Droit : une filière aléatoire

Cette filière permet soit de devenir avocat, juriste, magistrat…, soit d’accéder à la fonction publique. Les universités peinent à faire face à cet engouement, le nombre d’enseignants n’augmentant que de 6,5 % entre 2005 et 2009 alors que celui des étudiants progressait de 10,5 %. D’où un taux d’encadrement médiocre : le nombre d’étudiants par enseignant dans les cursus de droit est deux à trois fois supérieur à la moyenne toutes filières confondues. De même, le droit est à la traîne en ce qui concerne le budget annuel consacré à chaque étudiant : 248 € contre 877 € en économie à Paris-Ouest-Nanterre. Le taux de réussite à ces études se situe dans la moyenne : 40 % des étudiants de première année passent en deuxième année et 35 % redoublent (contre 42 % et 26 % respectivement toutes disciplines confondues). Des dispositifs d’accompagnement ont été mis en place par plusieurs universités, ce qui a permis d’améliorer de deux à trois points le taux de réussite. Récemment, des cursus sélectifs ont été mis en place par certains instituts ou universités. Il s’agit de formations préparant spécifiquement aux besoins des entreprises et des grands cabinets d’affaires.

Plusieurs études, émanant notamment de la Cour des Comptes et du Centre d’études et de recherche sur les qualifications (Céreq), tendent à montrer que l’insertion professionnelle des diplômés en droit est inférieure à la moyenne, que ce soit après une licence ou un master. L’Insee évalue entre 100 000 et 145 000 personnes les effectifs correspondant aux métiers du droit. Il n’est donc pas évident pour les 21 000 étudiants qui quittent chaque année l’université avec en poche un master ou un doctorat, de trouver un emploi. Notons toutefois qu’un cinquième des diplômés d’un master de droit public réussissent les concours de catégorie A de la fonction publique. Louis Vogel, président de la conférence des présidents d’université, estime que les diplômés en droit s’insèrent à plus de 80 %.