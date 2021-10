Dédiée aux juristes d’affaires marocains et rédigée par des experts, cette nouvelle revue totalement numérique est accessible en exclusivité sur le portail d’informations juridiques et fiscales Lexis®Maroc. LexisNexis, acteur majeur de l’information juridique, économique, financière et des solutions de gestion pour les professionnels, lance dès le 20 mai la revue bimestrielle, totalement numérique « Droit & Stratégie des affaires au Maroc ». Cette nouvelle revue est réalisée par de véritables experts, universitaires et praticiens. Ils y décryptent l’actualité juridique marocaine au travers de dossiers, de points de vue de spécialistes et de cahiers pratiques conçus pour aider les professionnels (notaires, avocats d’affaires, juristes d’entreprise, conseils juridiques et fiscaux) dans leur pratique quotidienne.

« Droit & Stratégie des affaires au Maroc » est directement incluse dans l’abonnement au portail de recherche juridique et fiscale Lexis®Maroc lancé fin 2013.