Droit, management et technologie : 5ème Journée de la performance juridique !

Rendez-vous incontournable des Directions juridiques, l’événement attire plus de 200 juristes et managers de tous secteurs d’activité, public et privé.

Cette année, en plus d’une table ronde autour d’un sujet d’actualité du droit en entreprise, les équipes de Legal Suite récompenseront les projets les plus marquants des deux années écoulées, fêteront leur 400ème client, présenteront la dernière génération des logiciels juridiques d’entreprise de Legal Suite et réserveront plusieurs surprises à leurs invités, clôturant l’ensemble autour d’un cocktail animé.

La table ronde

Le temps fort de l'après-midi sera constitué d'une table ronde sur le thème :

« Juristes d’entreprise, leçons d’une crise mondiale »

Le panel de cette conférence sera constitué de personnalités du monde du droit de différents secteurs d'activité :

Laëtitia de Jessey, Directrice Juridique corporate – Randstad

Pierre Charreton, Président d’honneur de l'AFJE - Secrétaire Général, Directeur Juridique du groupe AREVA

Laurent Pitet, Directeur Juridique - Bayer HealthCare France

Stéphane Baller, Associé Directeur Développement & Marketing - Ernst & Young

Patrick Deleau, Président et Fondateur - Legal Suite

Hervé Delannoy, Président de l'AFJE (Association Française des Juristes d’Entreprise), et Philippe Coen, président de l'ECLA (European Company Lawyers Association), invités d'honneur et partenaires de l'événement, interviendront respectivement en introduction et en conclusion de cette table ronde.

La conférence sera également l’occasion de restituer les résultats d’un sondage en ligne, réalisé auprès de juristes d’entreprise par Legal Suite, sous le parrainage de l’Association Française des Juristes d’Entreprise (AFJE) et en partenariat avec le Village de la Justice.

Les clients de Legal Suite

Après Unilever France, 100e client en 2004, le groupe RATP, 200e client en 2007 et la banque Natixis, 300e client en 2010, le groupe Generali devient le 400e client de Legal Suite.

La Journée de la Performance Juridique sera l’occasion de célébrer ce succès commun et présenter le projet de gestion informatisée des signatures et délégations de pouvoirs bancaires de Generali, deuxième groupe généraliste d’assurance en France (près de 6 millions d’assurés et 13,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2012).

Le trophée du Meilleur projet d'informatique juridique

Institué par Legal Suite en 2006, le trophée du « Meilleur projet d’informatique juridique » récompense la Maîtrise d’Ouvrage d’un système d’information juridique remarquable par son ambition et la qualité de son équipe.

Afin de décerner le trophée 2012/2013, 5 nominés sont désignés pour chacune des catégories suivantes :

• Maîtrise contractuelle ;

• Gestion des risques juridiques / Patrimoine intellectuel ou immobilier ;

• Gouvernance juridique d'entreprise® (délégation de pouvoirs et droit des sociétés) ;

• Système d’information juridique (SIJ intégré multi-modules) ;

• Précurseurs (pionniers et visionnaires de l'informatique juridique).

Parmi les 5 nominés, un lauréat sera récompensé lors de la JPJ, suivant :

• La qualité de la maîtrise d’ouvrage ;

• L’ambition du projet ;

• La valorisation de la fonction juridique dans l’entreprise.

Placée sous le signe de la convivialité, la Journée de la Performance Juridique sera clôturée par un cocktail dînatoire animé de surprises.

