Droit fiscal : rapprochement des cabinets TGS France Avocats et ALTEXIS

TGS France Avocats, cabinet d'avocats interdisciplinaire intervenant dans les principaux domaines du Droits des affaires, officialise sa convergence avec le cabinet indépendant ALTEXIS fondé en 2003 par Marylène BONNY-GRANDIL et exclusivement dédié à la fiscalité. ALTEXIS accompagne autant les entreprises et leurs dirigeants que les particuliers et les associations, en France et à l'international. La croissance de TGS France Avocats passe notamment par le rapprochement avec des cabinets partageant une vision commune du métier et des valeurs humaines fondamentales. Le rapprochement avec ALTEXIS témoigne de cette volonté forte.

« Nous avions déjà été sollicitées pour venir constituer le département fiscal de cabinets en droits des affaires. Dès le départ, les échanges avec la gouvernance de TGS France Avocats ont été fluides et ont permis la concrétisation de ce projet. Au-delà d'un socle de valeurs communes et de la culture du bien-être au travail chez TGS France Avocats, nous avons été particulièrement conquises par leur approche pluridisciplinaire. Pouvoir proposer à nos clients de gérer tous les aspects de leurs projets fait indéniablement la différence sur notre secteur », indique Marine Perrot, Avocate Associée et Directrice Générale chez ALTEXIS.

ALTEXIS voit dans ce rapprochement l'opportunité de proposer à ses clients une offre de services couvrant tous les domaines du droit et du chiffre tout en conservant la spécificité de l'offre fiscale qui a fait sa notoriété. De son côté, TGS France Avocats, aujourd'hui le premier cabinet français avec une stratégie et une organisation inter-métiers, renforce sa dynamique à l'international en s'appuyant sur une compétence fondamentale : la fiscalité.

« Il y a trois ans, le cabinet démarrait l'aventure parisienne avec deux axes majeurs. D'une part, des expertises juridiques fortes et pointues en matière de droit des affaires (droit des sociétés, droit des contrats, les nouvelles technologies, données personnelles, etc) et, d'autre part, cette porte vers l'international. Avec ALTEXIS, c'est une équipe totalement multilingue qui est à présent en mesure de répondre à nos clients français pour leurs problématiques à l'international ou à nos clients internationaux, via le réseau TGS dont TGS France Avocats est partie prenante, pour leurs questions en matière de fiscalité française », déclare Laurence Vernay, dirigeante de TGS France Avocats.