Droit et Procédure organise une réunion d'information sur les procédures ordinales

Cette réunion d’information s’ouvrera sur les propos introductifs de Julie Couturier, avocat à la Cour d’appel de Paris et président de l’association Droit et Procédure.

Les débats suivront quatre temps ; le premier sur la recherche de la conciliation, le second sur l’arbitrage, le troisième sur la défense devant l’Ordre et le dernier sur la procédure disciplinaire.

Michèle Brault, avocat à la Cour d’appel de Paris et membre du Conseil d’administration de Droit et Procédure, interviendra en première partie, tandis que Louis Degos, avocat à la Cour d’appel de Paris, nous expliquera l’arbitrage et le centre de règlement des litiges professionnels.

Enfin, Léonore Bocquillon, avocat à la Cour d’appel de Paris, s’intéressera à la défense devant les formations ordinales. Quant à Jean-Marc Fédida, avocat à la Cour d’appel de Paris, il conclura cette réunion en parlant de la procédure disciplinaire.