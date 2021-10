Droit des familles : les notaires répondent…

Cette semaine d’information s’inscrit, depuis sa création en 2006, dans la politique d’accès au droit des particuliers et dans la mission de service public et d’information rendue par les notaires. L’information délivrée par les notaires durant la Semaine concerne tous les moments clés de la vie des familles où un conseil avisé et personnalisé s’avère indispensable. Mariage, union libre ou PACS, achat à deux, adoption, séparation, divorce, partage des biens, familles recomposées, donations, transmission, patrimoine, succession... Toutes les questions relatives aux familles dans leur diversité sont abordées du point de vue du droit et de la fiscalité.