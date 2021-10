Depuis 2008, le seuil a été franchi des 50 % de l’humanité vivant en milieu urbain. En France, le taux d’urbanisation a dépassé les 78 % depuis 2010. Aujourd’hui, examiner les villes sous le prisme du Droit revient donc à contempler le fonctionnement juridique de la société toute entière. Avec Droit de la Ville, LexisNexis, éditeur juridique de référence, publie un ouvrage unique dédié à cette thématique au cœur de l’action publique.



Rédigé par Jean-Bernard Auby, professeur de droit public à Sciences-Po Paris et Directeur de la Chaire MADP (Mutations de l’action publique et du droit public), cet ouvrage a été conçu pour les étudiants en droit public. Il intéressera également les ingénieurs, architectes et urbanistes, et tous ceux qui s’initient aux problèmes urbains et veulent en connaitre la dimension juridique.