Droit de la concurrence : le cabinet BCLP lance l'appli

Cette appli a pour objectif de donner les informations et les outils nécessaires aux entreprises pour leur permettre de se préparer en cas d'enquête menée par la Commission européenne, l'Autorité de la concurrence ou la DGCCRF.

« Avec cette application qui vient compléter notre offre de service dédiée, nous donnons à nos clients les clés pour se préparer à des perquisitions en droit de la concurrence. Il est important de savoir comment y faire face, permettre leur bon déroulement tout en assurant la protection des droits de la défense de l'entreprise visitée », précise Julie Catala-Marty, associée en droit de la concurrence.

Coach virtuel

Téléchargeable sur iOS et Android, l'appli "Daw Raid" est « un véritable coach virtuel pour adopter les bons réflexes » :

Former le personnel avant les perquisitions sur la conduite à tenir le Jour J.

Un guide de survie pendant les perquisitions pour :

savoir quoi faire, quoi dire (et ne pas faire, ne pas dire…) grâce à des outils didactiques, ainsi que des check-lists spécifiques. L'application offre aussi la possibilité de joindre rapidement les avocats de BCLP pour réagir de manière appropriée en toute circonstance ;

connaître les pouvoirs des autorités de concurrence et les droits de l'entreprise ;

identifier les risques potentiels.

L'application imaginée par le cabinet BCLP, développée également au Royaume-Uni, a été conçue comme un véritable « guide de survie », didactique, pratique et accessible, construit à partir de l'expertise et de l'expérience des équipes de BCLP en matière d'opérations de visite et saisie.

Equipe dédiée et services à la carte

L'équipe Droit de la concurrence du cabinet BCLP Paris conseille et assiste des sociétés françaises et internationales dans tous les domaines du droit de la concurrence et de la distribution, tant en matière transactionnelle qu'en contentieux. Elle accompagne ses clients dans leurs opérations M&A en contrôle des concentrations, dès la phase de structuration et à chaque étape clé de la procédure devant l'Autorité de la concurrence et la Commission Européenne : analyse de la « contrôlabilité »

(y compris multi-juridictionnelle), dossier de notification, négociation et suivi des engagements, et éventuels recours.

L'équipe peut s'appuyer sur un réseau de 80 avocats spécialisés en droit de la concurrence (en particulier à Bruxelles, Londres et aux États-Unis) et peut mobiliser l'expertise de sa propre équipe Forensic.

L'appli vient ainsi compléter une offre de services « à la carte » axée sur trois piliers, véritable programme global de formation et de conformité :