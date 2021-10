Droit d'asile : fin des procédures accélérées pour les demandeurs Béninois, Sénégalais et Ghanéens

Par décision du Conseil d'Etat, les Républiques du Bénin, du Sénégal et du Ghana ont été retirées de la liste des pays d'origine sûrs fixée par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). En conséquence, les demandeurs originaires de ces trois Etats ne seront plus entendus, à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), en audiences à juge unique dans le cadre de procédures accélérées, mais en audiences collégiales.

