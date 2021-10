Droit chinois des affaires

Le droit des affaires chinois, en vigueur, constitué à partir des années 70, a connu depuis vingt ans de profondes réformes, notamment quant au régime des sociétés et des partenariats, des valeurs mobilières, des banques commerciales, des sûretés et de la faillite des entreprises. Cette traduction des principaux textes du droit des affaires chinois est complétée par une traduction de la loi sur les contrats, indispensable instrument de la vie des affaires ainsi que des dispositions et interprétations de la Cour populaire suprême qui, par leur caractère normatif, s'imbriquent avec la loi.

Le droit chinois est caractérisé par une grande ouverture aux solutions étrangères et internationales, ce qui intéressera les comparatistes francophones. La démarche, qui était celle des codificateurs antérieurs, s'explique par la volonté de disposer rapidement d'un nouveau droit adapté aux rapports internationaux et par les difficultés d'identification de règles nationales traditionnelles.



