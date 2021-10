Dreamworks fête ses 25 ans avec une exposition gratuite

« L'exposition, qui devait initialement ouvrir en mars dernier, mais avait été annulée pour cause de crise sanitaire, se tient jusqu'au 8 novembre au musée Art Ludique de Paris. Le musée a investi provisoirement un immeuble du 7e arrondissement, avant son déménagement dans des locaux rénovés, dans la gare Saint-Lazare en 2021. Après Paris, l'exposition se déplacera dans le château de Voltaire (Ain), de la mi-mars à la mi-juin. « On connait beaucoup de films du studio Dreamworks, mais on ne connait pas tout son univers. Avec cette exposition, c'est l'occasion de découvrir qui studio Dreamworks sont les gens derrière nos films préférés », a déclaré à l'AFP, Jean-Jacques Launier, fondateur du musée et commissaire de l'exposition.

Créé en octobre 1994 par Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg et David Geffen, ce studio américain est à l'origine de dessins animés devenus des classiques, comme Le prince d'Egypte (1998), Shrek (2001), Madagascar (2005) ou encore Trolls (2016).L'exposition met en avant des centaines de dessins originaux, dont ceux du dessinateur français Nico Marlet, ainsi que des peintures numériques : "des œuvres qu'on n'a jamais vu nulle part", indique M. Launier. Cinéphiles, parents et enfants pourront également écouter des dizaines d'interviews d'artistes qui ont participé à la création de longs-métrages, et avoir un aperçu des coulisses.