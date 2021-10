Douze nouveaux collèges pour la rentrée

Comme le souligne le Conseil général de Seine-Saint-Denis, « cette rentrée 2014 est ainsi pour notre territoire une rentrée exceptionnelle. Cinq collèges neufs et sept totalement reconstruits seront inaugurés. Ce plan exceptionnel d’investissement en faveur des collèges, le Département le devait aux jeunes, à leurs familles et aux équipes éducatives dans leur ensemble ». Pour le Département, « l’architecture éduque. Elle est une marque de respect, mais aussi un outil au service d’un projet pédagogique et éducatif ambitieux. »



Le calendrier des inaugurations :

- Collège international à Noisy-le-Grand, le 5 septembre ;

- Collège Jean-Jaurès à Villepinte, le 8 septembre ;

- Collège Anatole France aux Pavillons-sous-Bois, le 9 septembre ;

- Collège Barbara à Stains, le 10 septembre ;

- Collège Jean-Moulin à Aubervilliers, le 11 septembre ;

- Collège Pierre-Curie à Bondy, le 12 septembre ;

- Collège Louise-Michel à Clichy-sous-Bois, le 15 septembre ;

- Collège Simone Veil à Aulnay-sous-Bois, le 16 septembre ;

- Collège Jacqueline de-Romilly à Blanc-Mesnil, le 17 septembre ;

- Collège Dora Maar à Saint-Denis/Saint-Ouen, le 18 septembre ;

- Collège Césaria-Evora à Montreuil, le 19 septembre ;

- Jean-Baptiste Corot au Raincy, le 18 novembre.