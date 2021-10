Douze coureurs aux côtés de Barreau de Paris Solidarité

Les efforts de ses « héros » ont été récompensés avant même la course puisqu'à ce jour, ils ont déjà réuni près de 2 000 euros. D'autres coureurs devraient les rejoindre, et ils auront tous jusqu'au 18 juin minuit pour relever le défi de la collecte.



La Course des Héros, sportive et solidaire



La Course des Héros est une épreuve solidaire de 6 kilomètres. Elle s'adresse à tous ceux qui souhaitent s'engager et courir au profit d'une cause qui les touche, comme le Bus de la Solidarité. Pour prendre le départ de la course, il faut avoir récolté au minimum 250 euros pour l'association de son choix. Pour sensibiliser et mobiliser leur entourage, les « héros » sont invités à créer une page personnalisée sur internet.



Ils courent pour le « Bus de la Solidarité »



Barreau de Paris Solidarité est basé sur l'action bénévole d'avocats parisiens qui luttent pour l'accès au droit pour tous, la défense des droits de l'Homme et qui soutiennent également les actions de lutte contre la peine de mort. Pour cette première année, 12 coureurs ont répondu à l'appel, à ce jour, et participeront pour soutenir l'action du Bus. Depuis mars 2003, plus de 40 000 personnes, ont pu être conseillées et avoir accès au droit, grâce à ce dispositif et aux avocats bénévoles du barreau de Paris. En étant présent cinq fois par semaine aux Portes de Paris, durant trois heures, le Bus de la Solidarité est bien souvent la seule opportunité pour certains d'être écoutés, orientés et assistés.