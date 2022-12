Douane : 66 000 produits de Noël interceptés

Guirlandes lumineuses, palettes de maquillages, jeux en bois, ou encore bijoux fantaisies, les douaniers d’Aulnay-sous-Bois, de Dunkerque, du Havre et de Fos-sur-Mer ont intercepté près de 66 000 produits de Noël non conformes et dangereux, au cours des deux derniers mois. Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, et Gabriel Attal, ministre délégué chargé des Comptes publics, les ont dernièrement félicités pour leur travail.

« Contraindre les producteurs hors UE à améliorer la qualité de leurs marchandises »

« La douane, administration de la frontière et de la marchandise, par les contrôles qu’elle opère à l’importation, s’assure que les marchandises respectent les normes techniques et industrielles élaborées par la Commission européenne. Ces contrôles permettent aussi de contraindre les producteurs basés hors de l’UE à améliorer la qualité de leurs marchandises afin qu’elles répondent aux exigences des normes européennes plus protectrices du consommateur et de son environnement », ont déclaré les deux ministres.

Les saisies effectuées sont le fruit de campagnes de contrôle programmées ou ciblées afin d’assurer la sécurité des consommateurs. Les lots importés, notamment en provenance de Chine, ont été contrôlés entre octobre et fin novembre. En fonction de la gravité de la non-conformité constatée, ces marchandises sont soit détruites, soit retournées à l’expéditeur, soit mises en conformité.

10 % des jouets retirés du marché pour non-conformité

Depuis le mois de juillet dernier, 274 649 guirlandes électriques ont été contrôlées à l’importation et 21 912 unités ont été retirées du marché. Sur l’année 2022, une quinzaine de types de jouets a fait l’objet de campagnes de contrôles, visant au total plus d’1,3 million de dînettes, peinture au doigt, bulles de savon, anneaux de dentition, ballons de baudruches, ainsi que des jouets à led, d’éveil, aimantés, de bain, et autres déguisements ou encore livres-jouets. Au 8 décembre, 137 008 jouets ont ainsi été retirés du marché

Par rappel, la non-conformité des produits industriels peut avoir des conséquences graves pour les consommateurs et leur environnement : incendies, brûlures pour les appareils électriques défectueux, des bijoux fantaisie ou des produits cosmétiques, blessures avec outils, étouffements par ingestion pour certains jouets, chutes pour les « jouets porteurs » comme les trottinettes, ou encore blessures avec des articles de puéricultures.