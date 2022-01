Don du sang : mobilisation en Île-de-France pour augmenter les réserves

Face à l’urgence, le personnel de l’EFS Île-de-France s’est entièrement mobilisé, allant parfois jusqu’à renoncer à ses congés, afin d’offrir aux donneurs des collectes supplémentaires dans toute la région, et subvenir ainsi aux besoins des malades.

10 nouveaux lieux de collecte en janvier

A Paris, dans les Yvelines, en Seine-et-Marne ou encore en Essonne, les collectes se développent un peu partout dans la région francilienne. Actuellement, ce sont seulement 80 000 poches de sang disponibles alors que l’EFS estime qu’il en faudrait 115 000 pour couvrir les besoins des malades. Sans compter sur la durée de vie des produits sanguins : seulement 7 jours pour les plaquettes et 42 pour les globules rouges. Pour y faire face, une collecte événementielle aura lieu le mercredi 5 janvier à l’Accor Arena de Bercy, toute l’après-midi, suivie d’autres plus petites collectes renseignées sur le site de l’EFS. L'établissement souligne ainsi un bel élan de solidarité collective de la part des communes et des institutions partenaires, qui ont permis d’organiser au plus vite les collectes. Les donneurs y seront accueillis sur rendez-vous, afin de réduire le temps d’attente et de mieux gérer la prise en charge des donneurs, dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.

Donner son sang dure seulement une heure, une dizaine de minutes comprises pour le prélèvement et permet de sauver des vies ou encore de faire avancer la recherche. C’est pourquoi 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour afin de répondre aux besoins de tous les patients, qu’ils soient atteints de cancer, de maladies chroniques ou encore d’hémorragies.

Toutes les collectes de sang, plasma ou plaquettes en Île-de-France sont renseignées à l’adresse dondesang.efs.sante.fr . Le pass sanitaire n’est pas nécessaire pour faire un don et les personnes ayant présenté des symptômes propres à la Covid-19 doivent attendre 14 jours après leur disparition pour donner.