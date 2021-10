Dominique Restino soutient le commerce parisien

« Depuis presque trois mois, Paris a connu des événements tragiques. Plus de 500 commerces dégradés, des chiffres d'affaires en baisse de 30 à

40 %, une diminution importante de la fréquentation touristique. Le commerce parisien souffre, et avec lui, c'est aussi notre mode de vie collectif et notre rapport à la ville qui sont remis en cause. Tout au long des derniers événements qui ont accentué les difficultés profondes d'un commerce de proximité parisien en pleine mutation, la CCI Paris avec la Ville et de nombreux acteurs, a été présente sur le terrain dans les quartiers impactés pour aider les commerçants à surmonter concrètement ces épreuves sur le plan psychologique, administratif et matériel, accueillant un grand nombre d'entre eux dans ses locaux, en particulier lors du terrible incendie de la rue de Trévise. C'est toute la chaîne du commerce parisien qui a été impactée et au-delà, tous les Parisiens et l'image de notre capitale.

En nous rendant quotidiennement dans les commerces de nos quartiers, non seulement nous participons à l'activité économique de notre ville, mais aussi à sa préservation comme lieu de vie, à la fois créatrice de lien social, carrefour entre les générations, vitrine de savoir-faire et ouverture sur le monde.

Chacun sait que Paris n'est pas une ville tout à fait comme les autres au sens où elle participe au patrimoine de l'humanité par sa culture, ses idées, son dynamisme – et jusqu'à un mode de vie reconnu et envié dans le monde. Chacun doit ainsi, prendre la mesure de son pouvoir d'influence en devenant un consom'acteur.

Agissons avec force et vigueur dès maintenant pour que le commerce retrouve toute sa place dans le cœur de notre ville. L'enjeu est économique et citoyen, c'est pourquoi la CCI Paris lance une grande campagne de soutien en faveur des commerces parisiens : grands et petits, boutiques ou e-commerces, galeries, magasins, sites, passages, marchés...

J'en appelle à tous les consommateurs et à toutes les forces vives de l'économie parisienne – institutions, entreprises, fédérations, associations de quartier, organismes de développement – pour s'associer à cette campagne de proximité, d'engagement et de confiance, la relayer et la faire partager largement pour continuer ensemble à faire vivre le commerce parisien ! »