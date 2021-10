Dominique Restino, nouveau président de la CCI de Paris

Le bureau de la CCI de Paris se compose par ailleurs de Gérald Barbier, Premier vice-président ; Rachel Chicheportiche, vice-présidente ; Patrice Bergen, trésorier ; Yasmina Galle, trésorière adjointe ; Gisèle Rossat-Mignod et Aurélie Perruche, secrétaires.



Entrepreneur, président d'Expertive cabinet de recrutement spécialisé, vice-président de l'Agence France (ex-APCE), président de l'Institut du mentorat entrepreneurial France, président fondateur de MoovJee, Dominique Restino est membre-élu et vice-président de la CCI de Paris depuis 2004. Il est très engagé au service de la création et de la transmission d'entreprises.



Convaincu que malgré les menaces qui pèsent sur leurs ressources fiscales, les services des CCI sont plus que jamais nécessaires aux entreprises, Dominique Restino « souhaite développer une stratégie d'alliance avec les organisations professionnelles et la Ville. Il entend renforcer les services de proximité sur le territoire de Paris pour favoriser la création de start-up, le développement des entreprises, l'accès des commerces à la digitalisation ainsi que le développement des filières d'excellence de ce territoire, notamment le secteur de la création et du design. Par ailleurs, il souhaite poursuivre les actions en faveur de l'attractivité et du tourisme, et agir pour gagner les Jeux de 2024 et l'Exposition universelle de 2025 ».