Dominique Dumas rejoint le cabinet Courtois Lebel

Dominique Dumas intervient sur tous les aspects du droit des affaires et notamment en droit des sociétés, avec une forte spécialisation sur les fusions-acquisitions, les levées de fonds, les LBO, les OBO et les joint-ventures.

Elle assiste également ses clients dans leur implantation à Taiwan et en Chine. Elle conseille les dirigeants entrepreneurs, les PME, les grands groupes et les fonds d'investissement. Sa spécificité : une démarche entrepreneuriale avec un très fort investissement auprès de ses clients et une très grande expérience de la négociation.

Son parcours en cabinet et en entreprise lui a permis d'acquérir une connaissance de l'entreprise sous tous ses aspects, tant du point de vue de l'avocat que du client.

Elle a commencé sa carrière chez Ernst & Young (1988-1995), avant de rejoindre Baker & Mc Kenzie (1995-1999). Elle a ensuite travaillé chez Accenture en tant que Head of EMEA Corporate entity matters de 2000 à 2004. Puis elle a travaillé en entreprise en tant que directrice juridique et secrétaire générale d'un groupe de sociétés dont Presse Alliance, Air Horizons, Euralair, Star Airline et France Soir en 2005 et 2006. En 2006, elle a créé son propre cabinet qu'elle a dirigé jusqu'à son arrivée chez Courtois Lebel.

Dominique est titulaire d'un DEA de droit anglo-américain des affaires à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (1988) et d'un LLM en droit des affaires à l'université de Berkeley en Californie (1991).

A propos de Courtois Lebel

Cabinet d'affaires français fondé en 1969, Courtois Lebel offre à une clientèle de dimension internationale une large gamme de prestations juridiques dans les principaux domaines du droit des affaires. Courtois Lebel a une expertise reconnue en concurrence & distribution, contentieux des affaires, Corporate / M&A et Digital & Innovation. Courtois Lebel est membre de deux réseaux de cabinets d'avocats : AEL, réseau européen et Alfa International, réseau international couvrant plus de 70 pays.