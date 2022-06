Dominique Devriendt, nouveau vice-président de la Chambre des Notaires de Paris

Avec cette nomination, Maître Devriendt rejoint à nouveau la Chambre au sein de laquelle il avait assuré les fonctions de Syndic entre 2014 et 2017. La Chambre des Notaires de Paris regroupe les notaires de Paris, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Elle représente près de 2 000 notaires et 6 000 collaborateurs.

« Je suis ravi de rejoindre à nouveau la Chambre pour accompagner la réflexion autour de la « raison d’être » du Notariat et participer activement à l’animation de la vie de notre Compagnie. », a déclaré Dominique Devriendt.

Notaire associé au sein Lexfair depuis 1999, Dominique Devriendt possède une expertise pointue dans les domaines liés au financement, au droit immobilier et au droit patrimonial de la famille.​ ​Il a su développer une clientèle exigeante d’entreprises et de particuliers. Il a également une connaissance particulière du domaine artistique dans lequel il intervient régulièrement.

Dominique Devriendt a enseigné le droit immobilier au Centre de Formation Professionnelle des Notaires de Paris et a par ailleurs a été délégué titulaire de l’Assemblée de Liaison à deux reprises. Dominique Devriendt a également été membre du Bureau Exécutif de Paris Notaires Services à compter de 2015, où il a exercé les fonctions de Trésorier. Enfin, depuis 2019, il est délégué de la Chambre aux relations avec les partenaires du Grand Paris.